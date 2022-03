Reinier (31) oefent onder de douche voor zijn rol als Jezus: ‘Terwijl Maria haar tanden staat te poetsen’

The Passion is een succesvol tv-format over de laatste dagen van Jezus op aarde. Je hoeft niet gelovig te zijn om geraakt te worden door het paasverhaal. 2,3 miljoen televisiekijkers zagen hoe, in 2013, de EO onze Hofvijver voor even in Golgotha veranderde. Een grote lokale cast brengt nu The Passion opnieuw naar onze regio. Naar de Messiaskerk aan de Zijllaan in Wassenaar om precies te zijn.