Reinier (75) hoorde jaren later dat zijn vader een Duitse militair was: ‘Mijn geboorte was taboe'

Reinier van der Heijden (75) was zeven maanden oud toen de Canadezen in mei 1945 de stad binnentrokken. Geen bevrijdingsbaby dus, maar hij voelde zich toch aangesproken toen we een oproep plaatsten in deze krant. ,,Mijn vader is een Duitse militair. Mijn moeder, Jacoba Walison, was een Haags dienstmeisje dat destijds in een pension aan de Van Alkemadelaan 42 werkte. Mijn geboorte lag gevoelig. Zó gevoelig dat ik heel lang niet durfde te graven naar mijn wortels'', vertelt Reinier, thuis in Benthuizen.