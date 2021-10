Reinkenstraat krijgt eigen straatbiertje gebrouwen door Kloosterbrouwerij Haagsche Broeder

Een amberrood, kruidig bier, met een zweem van karamel en subtiele tonen van geroosterde mout. Dat zit er in het eigen staatbiertje van de Reinkenstraat in Duinoord.

Het amberrode straatbiertje is het derde bier in de serie ‘Ode aan de Haagse Straten’ van Kloosterbrouwerij Haagsche Broeder. De Oude Molstraat en de (Dunne) Bierkade hebben eerder al een ode op fles ontvangen. Maar de Reinkenstraat, vol speciaalzaken en gepassioneerde horeca, verdiende volgens de Haagse brouwers net zo goed een eigen straatbiertje.



,,Al tijdens de pandemie hebben we samen met Lokaal Duinoord een speciaal bier gemaakt om de lockdown door te komen, de Kluizenaar”, legt brouwer Kees Verbogt uit. ,,Nu de Haagse straten weer beginnen te bruisen wilden we dit soort samenwerkingen een vervolg geven.”

Uniek product

Ook de broeders van Sint Jan zijn enthousiast: ,,We brouwen bier om een brug te slaan tussen ons klooster en de bewoners en bezoekers van Den Haag. Onze straatbieren geven dit streven een heel nieuwe dimensie. Het resultaat is een uniek product dat uit een mooie, lokale samenwerking is ontstaan”, vertelt Pater Thomas.

Straatbiertje Reinkenstraat is vanaf donderdag 21 oktober te bestellen van de tap en of in een flesje bij Foots, Braadstaal, Lokaal Duinoord, Augustus, Satisfaction en Haver.

