Reinkenstraat krijgt terras op parkeerplek

Horeca-ondernemers in de Reinkenstraat in Den Haag kunnen nog deze zomer op proef een vergunning aanvragen voor een parkeerplaatsterras voor hun gevel.

Speciale terrasbakken kunnen al van 1 augustus tot 1 oktober neergezet worden en moeten volgens wethouder Richard de Mos de sfeer en levendigheid in de straat gaan verhogen.

,,Het is in een straat waar de parkeerdruk hoger is dan negentig procent. We willen kijken hoe dat gaat. Daar is de pilot voor. De terrassen brengen gezelligheid en reuring mee, maar parkeren is ook belangrijk.’’

Na de proef gaat de gemeente in gesprek met de bewoners en ondernemers om te peilen hoe de situatie is bevallen. Het resultaat wordt meegenomen bij het maken van de nieuwe terrassennota. Dan wordt ook afgewogen of ook op andere plekken in de stad parkeerterrassen kunnen komen.

Soepel beleid

In het coalitieakkoord werd al een ruimer en soepeler terrassenbeleid aangekondigd voor Den Haag. De proef vloeit uit die wens voort, aldus De Mos. In de Prins Hendrikstraat is volgens hem gebleken dat terrassen op parkeerplek sfeerverhogend zijn. ,,Sinds daar parkeerterrassen zijn, is dat een flinke boost voor dat deel van de stad.’’

In de Reinkenstraat waren in het eerste deel al terrassen mogelijk. Door de pilot wordt dat dus ook mogelijk in het tweede deel van de straat.