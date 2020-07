Reisbureau vader Haagse topcrimineel Reda N. opnieuw beschoten

In de deuren zitten verschillende kogelgaten. Volgens de politie was er op het moment dat de schoten werden gelost, rond kwart over één, niemand in het pand aanwezig. Er is ook niemand gewond geraakt. De politie heeft de Hoefkade rondom het pand afgezet en doet onderzoek.

Het lijkt weer een gerichte aanslag op het reisbureau te zijn, de derde in ruim een jaar tijd. Een paar weken geleden ontplofte een explosief bij het pand en in mei vorig jaar raakte het reisbureau zwaar beschadigd bij een aanslag. Toen vloog een explosief door de deur en richtte zware schade aan. Ook andere bekenden van N. moesten het ontgelden: bij een jeugdvriendin vlogen de ruiten uit de ijssalon en de zonnestudio van een neef kreeg een baksteen door de ruit.

Criminele circuit

Reda N. is een beruchte Haagse crimineel die nu in de gevangenis zit. Hij is veroordeeld tot twaalf jaar en tien maanden voor de overvallen op multimiljonair Wim Zegwaard en een rijk Rotterdams gezin in 2012. N. begon als fietsendief in Nieuw Waldeck en werkte zich op in het criminele circuit. De politie vermoedde zijn betrokkenheid bij tal van overvallen en inbraken, maar hij was nooit te pakken.

De eerste aanslagen op het reisbureau aan de Hoefkade, in mei vorig jaar, gebeurden op het moment dat er een aanvraag voor proefverlof voor N. werd gedaan. N. ontkende destijds via zijn advocaat dat hij iets met het geweld te maken had. Net als nu zijn er geen verdachten voor opgepakt. Ook is niet bekend waarom de aanslagen zijn gepleegd.

