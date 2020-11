Reisje in het verschiet? Hagenaars mogen uur lang gratis rijden in deelauto

Massaal gebruikge­maakt van slooprege­ling vervuilen­de brommers en diesels: meer geld bij

1 september Het geld voor de sloopregeling van vervuilende dieselauto’s en brom- en snorfietsen in Den Haag is sneller op dan verwacht. De afgelopen maanden maakten zo'n 500 eigenaren gebruik van de financiële regeling. De verwachting is dat er de komende maanden veel meer mensen een beroep op zullen doen. De gemeente stelt daarom meer geld beschikbaar.