Reizigers NS oordelen: Delft beste station in regio, Delft Campus krijgt laagste waardering

Delft eindigt dit jaar in de ranglijst van de NS als beste station in de regio. Het station krijgt van reizigers een waardering van 7,8 en moet in Zuid-Holland alleen Rotterdam Centraal (8,0) en Boskoop Snijdelwijk (7,9) boven zich dulden.

Station Overveen voert de landelijke lijst aan met een 8,2, gevolgd door Driebergen-Zeist (8,0) en Valkenburg (eveneens 8,0). Reizigers krijgen van NS en ProRail jaarlijks de vraag om de voorzieningen op hun station te beoordelen. Bijna 80.000 reizigers werden deze keer gepeild, waarbij minimaal 100 beoordelingen nodig waren om een station de ranglijst te laten halen.

Delft is in die landelijke lijst terug te vinden op plek 17. Den Haag Centraal eindigt op de 29ste plaats met het rapportcijfer 7,6. De andere stations in de regio scoren minder goed. Zij staan allemaal buiten de top 100. Den Haag Hollands Spoor haalt een gemiddelde van 7,2. Kleinere stations als Zoetermeer Oost komen uit op 7,2. Den Haag Mariahoeve komt niet verder dan een 6,9, evenals Den Haag Ypenburg en Den Haag Laan van NOI.

Stijgende lijn

Station Zoetermeer blijft hangen op een 6,7. Al is dat een halve punt meer dan vorig jaar: 6,2. In 2016 scoorde Zoetermeer zelfs niet meer dan een 5,8, dus er is wel een stijgende lijn zichtbaar. Den Haag Moerwijk wordt gewaardeerd met een 6,6. Delft Campus, een energieneutraal station dat in 2019 opende en het voormalige station Delft Zuid vervangt, is in de regio hekkensluiter en krijgt slechts een 6,1.

Grootste stijger in de landelijke lijst is station Arnhem Velperpoort, dat vorig jaar een onvoldoende (5,5) kreeg van reizigers. Nadat ProRail de perrons verbreedde en liften installeerde, is dat nu een 6,6. Het zijn dergelijke opknapbeurten die stations doen stijgen op de ranglijst. Daarnaast worden voorzieningen als een AH to Go, Starbucks of een Burger King ook enorm gewaardeerd.

