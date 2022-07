Reizigers van EBS kunnen nu contactloos betalen in alle bussen die in Haaglanden rijden

Hoe werkt het?

Reizen met een betaalpas werkt eigenlijk op dezelfde manier als met de OV-chipkaart. Een reiziger checkt in met een contactloze betaalpas of met een mobiel en start de reis. Bij het verlaten van de bus checkt de passagier uit met dezelfde betaalpas. De prijs voor de reis is gelijk aan reizen met een OV-chipkaart zonder korting of abonnement. In een later stadium wordt het ook mogelijk kortingsproducten te koppelen aan een betaalpas of creditcard.