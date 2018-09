Reizigersorganisatie wil dat bomenstrijders verzet Scheveningseweg stoppen

Vanwege aanpassingen aan het tramspoor, lijn 1, worden op die plek ruim honderd oude bomen gekapt.



Onder andere de Bomenstichting Den Haag vecht de kap bij de rechter aan. Dat vertraagt het project, baalt Rover die de belangen behartigt van openbaar vervoer reizigers.



Rover pleit voor voortvarendheid bij de aanpassingen aan het tramspoor. ,,Dagelijks maken 12000 reizigers gebruik van het traject,'' zei Henk Toet van de organisatie zojuist. Deze reizigers zijn volgens hem momenteel gedupeerd doordat tramlijn 1 vanwege de werkzaamheden aan het tramspoor er voorlopig niet kan rijden.



Weliswaar wordt vervangend busvervoer ingezet, signaleert Toet. ,,Maar de reis duurt een kwartier langer. Ook blijken er minder reizigers te zijn, dagelijks nog 5000. Er zijn 7000 reizigers zoek,'' aldus Toet. ,,Hoe ze nu reizen weten we niet. Het is niet uit te sluiten dat een deel van hen in de auto zit.''



Dat leidt tot nog meer opstoppingen op de weg, aldus de zegsman van Rover, die vreest dat bussen daardoor knel komen.

Quote Binnen vijf maanden moet het mogelijk zijn het traject weer in gebruik te nemen Henk Toet

Spoed

Rover maant tot spoed bij de uitvoering van het project. ,,Binnen vijf maanden moet het mogelijk zijn het traject weer in gebruik te nemen. Rover ziet met lede ogen aan dat er nog steeds achterhoede gevechten worden gestreden,'' aldus Toet over het verzet van de bomenstrijders.



,,Welk belang is hiermee in hemelsnaam mee gediend? Zeker niet het algemeen belang.''



De vervanging van het tramspoor is noodzakelijk, aldus Toet. ,,En het is onvermijdelijk dat dit ten koste gaat van de bomen.''



Rover wijst de bomenstrijders erop dat er door de Haagse gemeenteraad én een denktank zorgvuldig afwegingen zijn gemaakt. Ook worden de gekapte bomen vervangen. ,,Het groene karakter van de Scheveningseweg wordt behouden.''



Toet richtte zich tegen de actievoerders. ,,Rover wil dat de uitvoering zo snel mogelijk doorgaat.''

Quote De nieuwe tramlijn kent alleen maar verliezers en de bomen zijn de grootste verliezer Clara Visser

Ergernis