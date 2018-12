Rekenen op de koudste plek ter aarde

Even vragen aanVoor de tweede keer in een jaar tijd reist Ton van den Hout, docent rekenen op de School voor Retail Den Haag, af naar de republiek Yakutsia. Dit keer bezoekt hij de koudste plek op aarde op uitnodiging van het lokale ministerie van Onderwijs.

De Republiek Yakutsia in Siberië, hoe kom je daar in hemelsnaam

terecht?

,,Het simpele antwoord is: door een jas. Ik zag een fantastisch exemplaar hangen in een Haagse etalage, maar kon het niet voor mezelf verantwoorden om hem te kopen. Zo koud wordt het 's winters immers niet in Den Haag. Dus bedacht ik: ik koop de jas én een ticket naar de koudste plek op aarde.''

In februari bent u die kant opgegaan. Hoe zag dat eruit?

,,Ik ben en blijf rekendocent, dus ik heb vooral heel veel rekenkundige experimenten gedaan in extreme weersomstandigheden van tussen de min 40 en de min 50 graden. Ook mijn Haagse studenten konden me hierin volgen, op mijn blog vandenhout.reislogger.nl. Verder heb ik veel contacten gelegd met lokale autoriteiten.''

Die waren u niet vergeten.

,,Inderdaad. Een paar weken geleden kreeg ik een uitnodiging van het departement om in de kerstvakantie langs te komen voor het opzetten van een rekenolympiade. Dit keer is het een volledig verzorgde reis, alle overnachtingen zijn geregeld. Bovendien word ik door de hele provincie vervoerd, waarschijnlijk per vliegtuig of helikopter. Het gebied is zo groot als Europa en ik word overal en nergens uitgenodigd om te vertellen over rekenen en onderwijsvernieuwing.''

U gaat voorbereid op pad?

,,Eigenlijk niet. Ik laat me verrassen, maar heb alle vertrouwen in de mensen ter plekke. Wat ik weet is dat ik oud en nieuw vier in Oymyankon, de koudste stad op aarde. Dat vooruitzicht is toch fantastisch?''