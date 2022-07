Rekeningen blijven steeds vaker liggen: vrees voor betalingsproblemen in najaar

De strijd tegen enkel glas begint in Schilders­wijk: ‘Ik ben die kou en die hoge energiere­ke­ning helemaal zat’

Enkel glas in corporatiehuizen? Dat kan niet meer. En zeker niet in tijden van heftig oplopende energierekeningen, vinden ze in de Schilderswijk. En dus gaan bewoners tot actie over. Samen met de SP. ,,In de winter zit ik meestal op mijn slaapkamer met de gordijnen dicht. Daar is het dan het minst koud.”

