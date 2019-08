Rekenkamer versnelt onderzoek geheimen

Dat gebeurt omdat een aantal partijen in de gemeenteraad tegen problemen aanlopen met de vorig jaar ingevoerde beleidsregels rond geheimhouding, schrijft de Rekenkamer in de onderzoeksopzet voor de studie, die gisteren openbaar is geworden.

De afgelopen maanden waren er hoogoplopende politieke discussies over het geheimhouden van stukken rond de verkoop van energiebedrijf Eneco (waarvan de gemeente aandeelhouder is) en alle documenten over de organisatie van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp tijdens oud en nieuw. Na de discussie in de gemeenteraad over die vonkenregen besloot burgemeester Krikke alle beschikbare documenten toe te sturen aan de raad, een pak papier van zo'n 1600 pagina's.

Bij Eneco moest geheimhouding in stand blijven, omdat rond een overname strenge regels zijn over welke partijen inzicht krijgen in de bedrijfsvoering. Dit is bedoeld om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Het stadsbestuur moet altijd motiveren waarom stukken geheim blijven. Als dat is gebeurd dan staat er straf op het lekken van informatie uit bijvoorbeeld vergaderingen van de gemeenteraad achter gesloten deuren. De raad moet dan wel met geheimhouding instemmen. Het onderzoek moet volgend jaar af zijn.