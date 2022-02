Relatie zonder ruzie? Voor Hollands koppel al flinke uitdaging, maar intercultureel nog moeilijker

De Rijswijkse relatie- en gezinstherapeut Peter van der Ven (72) werd dertig jaar geleden verliefd op Lilia Rayos (66). De Filipijnse woonde in Delft om af te studeren als civiel ingenieur. ,,Ruziemaken hoort bij het leven. Het is de kunst om, ondanks verschillen in karakter of cultuur, die ruzies samen te kunnen bespreken. Maar dat is nogal wat. Want terwijl het voor een Hollands koppel al een flinke uitdaging is, is het voor mensen met twee verschillende culturele achtergronden nog moeilijker.”



,,Een klein voorbeeld? Lilia is Aziatisch. Zij kijkt van nature heel anders naar kwesties. Mijn ‘Wat zullen we eten?’ beantwoordde zij steevast met ‘Wat vind jij lekker’.”