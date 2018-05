Relaxte 'kalifaatconferentie': organisatie verweert zich tegen kritiek

Ja, de organisatie waarvan hij deel uitmaakt is strak en hiërarchisch. Maar verder? ,,We zijn transparant'', zegt hij. ,,We hebben geen geheime agenda. Iedereen is welkom bij onze conferenties.''



Over die agenda dan: ,,We zijn een islamitische politieke partij, maar we zijn er niet op uit om hier in Den Haag of waar ook in Nederland de sharia (de streng-islamitische wetgeving, red.) te importeren. Wat wij willen - terug naar de oorsprong van de islam - willen we niet hier in Nederland, maar in de moslimlanden.''



Op de suggestie of het dan niet verstandiger en misschien ook wel zo praktisch is om met die wensenlijst in de door hem genoemde 'moslimlanden' te vergaderen, reageert Pala afwerend: ,,De zuivere islam die wij willen, vind je in geen enkel moslimland terug. Het zijn allemaal kapitalistische landen, die in dat opzicht sprekend lijken op de Westerse wereld.''



Het heeft dus geen zin, sluit Pala af, om nu naar welk land dan ook in de Golfregio of de Sahel te gaan: ,,Ik woon hier. Ik kan hier mijn best doen. Niet daar. Nog niet in elk geval. Gerustgesteld?''



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!