Reljongeren in Leidschendam-Voorburg krijgen brief: nog één keer ellende en met oud en nieuw heb je huisarrest

Groepen jongeren zorgen de laatste tijd voor onrust en overlast in het centrum van Leidschendam. In Voorburg gingen deze week drie auto’s in vlammen op.

Harde aanpak

Politie en de gemeente kiezen nu voor een harde aanpak van de reljeugd. Behalve waarschuwingsbrieven naar henzelf en hun ouders, is er een samenscholingsverbod ingevoerd.

Intimideren, schelden, vernielen

Dat samenscholingsverbod geldt voor heel Leidschendam-Voorburg en ook voor jongeren die over de grens uit Den Haag of een andere stad komen. Nergens in Leidschendam-Voorburg mogen er tot 2 januari meer dan drie mensen buiten bij elkaar staan. Als ze voorbijgangers intimideren in elk geval, schelden, vernielingen plegen of zich hinderlijk gedragen. Door het opleggen van zo’n samenscholingsverbod kunnen boetes worden uitgedeeld of mensen worden opgepakt.

Volledig scherm Drie geparkeerde auto's werden afgelopen week zwaar beschadigd door autobranden in Voorburg. Twee van de voertuigen zijn in brand gezet. De vlammen sloegen over naar een bestelbus die ernaast stond geparkeerd. © District 8

Parkeergarage uur eerder dicht

De openbare parkeergarage op het Damplein in het centrum van Leidschendam wordt zelfs een uur eerder gesloten ’s avonds om te voorkomen dat jongeren zich daarin verschuilen. Omwonenden hebben geklaagd bij de gemeente over de overlast. ,,Groepen jongeren liepen rond en veroorzaakten overlast met vuurwerk en brachten vernielingen aan”, laat een woordvoerder weten.

