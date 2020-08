Rellen door verveling? Dat is te simpel

gezocht Ton heeft een verzame­ling van 2300 wieler­shirts, maar er mist er nog één

9:32 Hij verzamelt geen postzegels of magneten voor op de koelkast, nee, Ton Merckx (54) is fanatiek verzamelaar van wielershirts. Hij heeft bijna 2300 shirts uit 62 verschillende landen in zijn collectie. Eén shirt mist hij nog in zijn verzameling: die van de Haagse topsporter Piet Moeskops. Juist voor deze renner heeft Ton Merckx een enorme fascinatie.