Rembrandt en Van Gogh ontmoeten in Voorburg

Omdat de kunst en geschiedenis van kunst in Voorburg het verdient om een breder publiek te trekken, vindt hij. ,,Wist je dat Van Gogh een band heeft met Voorburg? Hij had hier een mecenas, een beschermheer die hem van financiële middelen voorzag om te kunnen schilderen. Rembrandts band met Voorburg is bekender. Hij is ontdekt door Constantijn Huygens, de grote schrijver en staatsman, die hier aan de Vliet Hofwijck heeft laten bouwen, waarin nu het Huygens Museum in is gevestigd." De bijzondere relatie tussen de beide Hollandse grootheden heeft vorig jaar gerelateerd in een tentoonstelling in New York. Voor die gelegenheid was het originele handgeschreven stuk van Huygens over werk van Rembrandt bij hoge uitzondering uitgeleend.