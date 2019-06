Rembrandt heeft vanaf nu eigen Haagse speciaalbiertjes en sokken

In heel Nederland is 2019 uitgeroepen tot het jaar van Rembrandt en de Gouden Eeuw. De Haagse brouwerij Eiber heeft daarom een serie biertjes gebrouwen, genaamd de ‘Rembrandtjes’. De serie bestaat vijf soorten speciaalbier, waarvan elk flesje is voorzien van een Rembrandt-wikkel.



Niet alleen de brouwerij speelt in op het themajaar. Het is nu ook mogelijk om zelf letterlijk in de voetsporen van Rembrandt te treden, met Rembrandt-sokken van het Haagse bedrijf ON Socks. Vaders die op Vaderdag de sokken dragen mogen gratis het Mauritshuis in.