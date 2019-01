Remhulp op Haagse trams moet aanrijdingen voorkomen

Tot stilstand komen is voor een tram minder eenvoudig dan voor bijvoorbeeld een bus. Een tram heeft vanwege zijn gewicht een twee tot drie keer langere remweg dan een auto. Sneller kunnen remmen voorkomt dan ook slachtoffers en schade. De praktijkervaring met de remhulp moet uitwijzen of het systeem voldoende ondersteuning biedt aan de bestuurder die zelf volledig verantwoordelijk blijft voor het veilig besturen van de tram.



De HTM testte het systeem eerder uitvoerig zonder reizigers aan boord. Als laatste fase van dit traject gaat HTM ervaring opdoen in de praktijk. De trambestuurders die gaan rijden met de remhulp zijn inmiddels opgeleid. Als de ervaringen positief zijn, wil HTM alle grijs-rode stadstrams verspreid over 2019 gaan uitrusten met dit systeem. Daarna bekijkt HTM of de wit-blauwe trams van de Randstadrail ook een remhulpsysteem kunnen krijgen. De verouderde rood-beige trams zullen rond 2024 worden vervangen door nieuwe brede trams. De remhulp is een van de eisen die HTM stelt aan deze nieuwe tram.