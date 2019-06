Remie probeert zijn geluk altijd af te dwingen

,,Mijn vriendin en ik zijn een beetje brak. We hebben gisteravond een drankje gedaan. Het is in een paar maanden serieus geworden tussen ons, maar ik ken haar al langer. Zij woont hier in de buurt en ik woon bij de Haagse Markt. Daar gaan we zo heen en ploffen we lekker op de bank.