Remkes fluit voorlichters terug, toch zware tractoren op het Malieveld

Het bericht dat tractoren niet meer op het Malieveld konden staan, haalde afgelopen week bijna de hele dag de landelijke nieuwsbulletins. Er bestond een risico dat het dak van de parkeergarage onder het Malieveld zou bezwijken. Demonstranten moesten voortaan te voet komen, zo vertelden de voorlichters, en zware voertuigen moesten elders worden geparkeerd. Nu blijkt, in een brief die de Haagse waarnemend burgemeester vanmiddag naar de raad stuurde, dat zijn ambtenaren ten onrechte dit bericht naar buiten hebben gebracht.

Het dak was niet in gevaar en in een onderzoek waarvan de resultaten net voor de tweede boerendemonstratie binnenkwamen, was duidelijk geworden dat er ook eigenlijk niet veel risico te verwachten was. Vrijwel alle tractoren wegen minder dan tien ton en als ze met ongeveer een meter tussenruimte in de breedte parkeren zou er niets aan de hand zijn.