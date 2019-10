Remkes is een strenge, oude schoolmeester, precies waar Den Haag nu behoefte aan heeft

Alsof een afgetreden burgemeester en twee geschorste wethouders nog niet genoeg politieke schade veroorzaakten, volgt een nieuw schandaal: geheime opnames, gelekt uit het Provinciehuis. Tijdens de besprekingen over een waarnemend burgemeester voor Den Haag.



Een onthullend inkijkje. ‘Ik heb van de week eens naar uw raadsvergadering gekeken en het is géén gezicht’, zucht Jaap Smit. ‘Ik weet niet of er veel interesse zal zijn op dit moment’, vervolgt hij. ‘Dat er kandidaten zijn die zeggen: dat lijkt me nou echt een gezellige stad om burgemeester te worden.’



Toch heeft hij iemand in het vizier. Een bestuurlijk zwaargewicht. Hij is tevreden met die persoon, Johan Remkes. ‘Het is niet zijn taak om geliefd te zijn bij alle Hagenaars en Hagenezen.’ Daar heeft-ie overigens groot gelijk in. Persoonlijk ben ik blij met de keuze voor Remkes. Een strenge, oude schoolmeester, precies waar Den Haag nu behoefte aan heeft.



‘Ik heb hem gevraagd: Johan, ben je bereid om waarnemer te worden?’ En zijn antwoord was: ‘Als het balletje mijn kant op rolt, ben ik bereid.’



De geheime opnames zijn deels te beluisteren op internet. Het voelt niet lekker om ernaar te luisteren. Niet omdat ik niet geïnteresseerd ben, maar omdat ik de meerwaarde er niet van in zie. Een bestuurder in gesprek met enkele notabelen, daar hoef ik niet zo nodig bij te zitten.



Uiteraard is eenvoudig te achterhalen wie gelekt heeft. Gewoon alle telefoons in beslag nemen. Zelfs als de opname is verwijderd, kan-ie nog worden achterhaald.



Wie heeft er al eerder vertrouwelijke informatie gelekt naar de pers? Arnoud van Doorn natuurlijk, onze dorpsgek. Ik zou met zijn telefoon beginnen.



Ondertussen zijn wij weer de pineut. Door schade en schande wordt men wijs, zegt het spreekwoord. Ik vraag mij af hoeveel schade en schande we nog moeten doorstaan voordat de wijsheid zich openbaart.



Wil je meer columns van Sjaak Bral lezen? Dat kan hier!



Wij spraken commissaris van de koning Jaap Smit over het lekken van de geluidsfragmenten.