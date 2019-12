Remkes overweegt samenscholingsverbod Duindorp: ‘We gaan door met stevig optreden’

Maar de burgemeester mikt niet alleen op de nodige repressie, hij hoopt ook de ‘positieve krachten’ in de wijk te kunnen mobiliseren. Verschillende Haagse raadsleden vroegen hem om een voorbeeld te nemen aan de aanpak van de rellen in de Schilderswijk in 2015. Buurtvaders en jongerenwerkers in de Schilderswijk kwamen destijds massaal in actie om de jongeren uit de buurt in het gareel te houden.’’