Remkes wil met Aboutaleb strijden voor aanpak ‘kleine kinderen met grote messen’

De Rotterdamse burgervader wil ouders van wie de kroost tweemaal wordt aangehouden met een mes op zak een boete van 2500 euro geven. Dat wil hij doen via een ‘last onder dwangsom’. Dat is een bestuurlijke boete die de gemeente kan opleggen na een laatste waarschuwing.

Remkes voelt er meer voor om uit te zoeken of het mogelijk is dat het kabinet dit landelijk regelt in een wet. ,,Graag ga ik met mijn collega’s in gesprek om te onderzoeken of dat kan”, zei hij vanavond tijdens de behandeling van de begroting van het nieuwe college van de hofstad. Dit college werd in december geformeerd nadat twee maanden eerder Groep de Mos uit het stadsbestuur werd gezet vanwege een corruptieonderzoek door de rijksrecherche.