Remkes wil uiterlijk tot 1 juli 2020 waarnemend burgemeester van Den Haag blijven

Gisteren werd bekendgemaakt dat VVD’er Johan Remkes waarnemend burgemeester wordt in Den Haag nadat voormalig burgermoeder Pauline Krikke zondag haar ontslag indiende na een vernietigend rapport over de uit de hand gelopen vreugdevuren. Uit het rapport bleek dat Den Haag nalatig is geweest bij het controleren van de traditionele vreugdevuren op de stranden van Duindorp en Scheveningen. De stapels waren hoger dan afgesproken en tijdens de afgelopen jaarwisseling liep het volledig uit de hand toen door de vreugdevuren een vonkenregen over Scheveningen neerdaalde en een spoor van vernieling achterliet. Volgens het rapport had Krikke moeten ingrijpen, maar dit gebeurde niet of nauwelijks.