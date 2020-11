Remzi (41) die enkelband doorknipte na moord op zijn vrouw Sevgül: ‘Ze was respectloos’

Vandaag spreekt hij wel en wordt in de rechtbank de situatie geschetst. Hij was veroordeeld vanwege drugs en zat daarom in de gevangenis. In 2019 kwam hij voorlopig vrij en één van de voorwaarden was dat hij een enkelband moest dragen. Hij trok in bij Sevgül, ondanks dat ze jaren daarvoor al waren gescheiden. Er volgden veel ruzies nadat hij weer in haar leven kwam. De rechter vat samen dat het er op neer komt dat ze van hem af wilde. ,,Ik vond het gek, in de gevangenis was ze er wel altijd voor me”, reageert Romzi in de rechtszaal.