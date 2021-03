Renate roeit samen met drie ‘gewone’ vrouwen de oceaan over: ‘Niet zeuren maar roeien’

Renate de Backere (51) uit Ypenburg is de Atlantische Oceaan over geroeid. Met drie roeimaatjes - Marieke le Duc (43), Iris Noordzij (54) en Melissa Vooren (34) - was ze, zonder zeil of hulpmotor, 43 dagen en 5000 kilometer lang op zichzelf en eigen spierkracht aangewezen. De vrouwen hebben het geweldig gedaan. De Atlantic Dutchesses kwamen op 24 januari als eerste vrouwenteam aan in de Caribbean. Drie dagen voor de gemengde ploeg met mannen. ,,We deden niet voor de gezelligheid mee’’, zegt De Backere ,,We hadden een doel. We wilden winnen. Dat is gelukt.’’