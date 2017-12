René Bom in ziekenhuis na heftige benauwdheid

Nachtburgemeester René Bom ligt sinds gisteren weer in het ziekenhuis nadat hij last kreeg van benauwdheid. Hij blijkt vochtophopingen rond zijn hart en longen te hebben. In totaal is er bijna 4 liter vocht uit zijn lichaam gepompt. Bom moet op een speciaal dieet, één dat hem zwaar valt.

Bom had al langer last van benauwdheid, maar ging er afgelopen week voor naar het ziekenhuis. Er bleek veel overtollig vocht in zijn lichaam te zitten, vooral bij zijn hart en andere vitale organen. Om te herstellen mag Bom voorlopig geen zout en suiker. ,,Het is heel simpel: of zout, of benauwd", aldus een opgewekte Bom, ondanks zijn ziekenhuisbezoek. ,,Het is wel balen."

Dit is niet de eerste keer dat Bom naar het ziekenhuis moet. In 2014 kreeg hij een herseninfarct en in 2015 trof een tia hem. Hij zal het rustig aan moeten gaan doen. Bovendien tergen meer kwalen Bom, zoals COPD, etalagebenen, heeft hij een hartritmestoornis en een verlamde huig. ,,Ik ga echt aan de slag met dit dieet", verzekert Bom. ,,Ik rook en drink ook al bijna niet meer. Maar geen zout meer voor mij."

