René Bom jaagt nog steeds elke dag op Pokémon: ‘Mensen lachen me uit’

Zo te zien vermaakt de nachtburgemeester in ruste zich goed, maar wat vindt hij nou van zijn opvolger? ,,De nachtburgemeester was ooit een grapje van Jules Deelder en mij. Het was geen serieuze functie, de nachtburgemeester is een clown. En nu wordt het serieuzer gemaakt. Ik maak me daar niet druk om hoor, maar zo is het nooit bedoeld.”



Je komt en kwam René Bom altijd overal tegen, vroeger zag je ‘m elk weekend in alle cafés en bars. Een groot verschil met de nieuwe nachtburgemeester Sjoerd. ,,Ik heb gehoord dat hij zich aan het voorbereiden is. Hij mag wel meer van zich laten horen en zien, want er waren bij de verkiezing al mensen met bedenkingen. Nu hoor ik vooral vaak: ‘waar is Sjoerd.”