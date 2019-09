René werkte overdag en 's nachts, omdat het zijn gezin aan niets mocht ontbreken

René kreeg als 19-jarige dienstplichtig militair een medaille van het Carnegie Heldenfonds omdat hij bij het Vinkenlaantje in Loosduinen een jonge vrouw redde uit de klauwen van een verkrachter. René was vervolgens met zijn Duitse herder in de auto achter de dader aangegaan en had hem klemgereden zodat de politie hem kon arresteren. ,,Dat is de tweede medaille in onze familie", zei z'n vader, die was onderscheiden omdat hij een op hol geslagen paard had weten te kalmeren.