Rennen op het strand terwijl mama op Facebook zit

D66 wil science fiction-straatna­men in Den Haag

17 augustus De Luke Skywalkerstraat (Star Wars), het Mr. Spockplein (Star Trek) of een Ellen Ripleylaan (Alien): binnenkort mogelijk allemaal te bezoeken in de Haagse wijk Binckhorst als het aan de plaatselijke D66 ligt. De fractie heeft aan de gemeenteraad gevraagd of het vernoemen van nog aan te leggen straten en pleinen in de wijk naar (non-)fictieve ruimtereizigers mogelijk is.