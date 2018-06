Renovatie Noordeinde duurt winkeliers te lang

Natuurlijk wil hij dat de winkelstraat er straks uitziet om door een ringetje te halen. En ja, daar ís een grootschalige renovatie voor nodig. Maar eigenaar Arthur Wieffering van de Bookstor aan het Noordeinde vraagt zich af of het noodzakelijk is een jaar uit te trekken voor de opknapbeurt. ,,We zitten sinds januari in de troep", verzucht hij. ,,Ik ben al duizenden euro's omzet misgelopen."



De winkelier denkt dat de renovatie veel efficiënter had kunnen worden uitgevoerd. ,,Ik zie soms hele dagen niemand werken, terwijl de boel wel openligt en onze zaak dus slecht bereikbaar is." Hij had graag gezien dat ondernemers door de gemeente niet alleen betrokken waren bij de inrichting van de straat, maar ook bij de duur van de renovatie. ,,Dan hadden we kunnen meedenken over manieren om de tijd te verkorten. Had ons ieder 5.000 euro in laten leggen voor extra bouwvakkers, bijvoorbeeld. Dat had mij minder gekost dan nu."



Ook eigenaresse Marian van Exel van Boots by M zit met de handen in het haar. ,,Ik zie ze hier wel hard werken, maar ik weet amper nog hoe een klant eruit ziet. De gemeente voert de werkzaamheden in fases uit. Dat lijkt efficiënt, vandaar dat ik er vooraf mee heb ingestemd. Maar al snel bleek dat als één deel van de straat openligt, de loop er volledig uit is. Dat had ik niet voorzien", aldus van Exel.



Weer een andere ondernemer ('Liever niet met naam in de krant') maakt zich zorgen om de komende tijd. ,,Ik vraag mij af of er, als de Hoogstraat straks openligt, überhaupt nog mensen het Noordeinde oplopen. Mijn omzet loopt steeds verder terug."