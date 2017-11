Renovatie school van de baan

Barney gaat 'gewoon' door 'Elke keer klim ik een trap op, maar lazer ik er ook weer vanaf'

16:07 De ‘upcoming’ Rob Cross (27) was gisteravond in de achtste finales in Wolverhampton te sterk voor Raymond van Barneveld, die na afloop maar weer eens openlijk zinspeelde op het einde van zijn carrière. Niet voor het eerst begon ‘Barney’ voor een draaiende camera te wikken en wegen over een afscheid van de dartssport. Vandaag, in zijn vertrouwde Den Haag, nuanceerde hij die uitspraken. De 50-jarige Hagenaar gaat nog zeker 5 jaar door, ‘maar je wordt er wel eens moe van, ja’.