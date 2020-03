Renske en Daniël zijn verknocht aan de leuke buurt, maar moeten groter gaan wonen

De twee kochten het huis in 2006. Ze woonden in Gouda en werkten toen al allebei in Den Haag. Om dichter bij het werk te wonen, onderzochten ze de mogelijkheden. ,,We hadden zo onze bedenkingen bij het wonen in Den Haag. We verplaatsen ons vaak met de auto en de mooie stukken van Den Haag waren duur en slecht bereikbaar met de auto. Dus niet zo handig voor ons," legt Daniël uit ,,Toen wees iemand ons op Rijswijk. Dat kenden wij alleen als jaren 70 hoogbouw en kantoren. Maar het oude gedeelte is prachtig, mooie bouw en super qua bereikbaarheid. Je zit zo op de A4 en de A13 en binnen een kwartier ben je op de fiets in hartje Den Haag."