Reptielenopvang Serpo baalt flink van vele gedumpte schildpadden: ‘Laat ze maar liever in de sloot zitten’

Bij reptielenopvang Serpo wonen zo'n vijftig schildpadden, gevangen in sloten, plassen en vijvers in de hele regio. Ze kosten directeur Walter Getreuer handenvol geld. ,,Laat ze maar liever in de sloot zitten.''

In het grote pand van Serpo in de Rijswijkse Plaspoelpolder huizen vooral moerasschildpadden als de roodwang, de geelwang en de geelbuik. Sommige zijn er nog niet zo lang, anderen wonen er al jaren. ,,Een roodwangschildpad kan wel 35 jaar worden. Da's een behoorlijke leeftijd'', zegt Serpo-directeur Walter Getreuer.

Serpo komt aan al die schildpadden dankzij hoofdzakelijk voorbijgangers die alarm sloegen toen ze van die vreemde exoten in het water zagen. Ooit waren de schildpadden die nu in de reptielenopvang zitten kleine schildpadjes, die in huizen van jonge gezinnen woonden. Jarenlang werden ze ingevoerd, tot er een importverbod kwam op de meest populaire soorten. De beesten houden mag, maar ze verkopen is verboden.

Quote Zelfs in de Hofvijver zitten ze Walter Getreuer, Directeur Serpo reptielenopvang

En dus werd, tegen de tijd dat de kinderen het ouderlijk huis verlieten, het ene na het andere beestje in de sloot gegooid. Daar moesten de schildpadden voortaan zelf maar hun kostje bij elkaar scharrelen. ,,Zelfs in de Hofvijver zitten ze'', weet Getreuer.

Kosten

Voor de reptielenopvang betekent het dat de kosten intussen aardig oplopen. Dat komt door het eten - kattenbrokken - , maar ook door de waterzuivering en de warmtelampen die nodig zijn om de schildpadden in leven te houden. Kosten waar Getreuer van baalt. ,,De overheid heeft de dieren verboden, maar nu geeft ze geen vergoeding voor de opvang. Daar zou een oplossing voor moeten komen'', meent hij.

Inmiddels is de directeur van Serpo zover dat als hij een telefoontje krijgt dat er weer ergens een schildpad is gezien, hij eerst vraagt of het dier al gevangen is. ,,Eenmaal gevangen mag je het dier niet meer terugzetten. Dat is verboden.''

,,Tegelijkertijd kan zo'n moerasschildpad in Nederlandse wateren goed overleven'', vervolgt hij. ,,En ze richten eigenlijk ook geen schade aan onze flora en fauna aan. Ze vinden zelfs partners, maar voortplanten kunnen ze zich niet. Het is te koud voor de eieren om uit te komen. Dus als ze nog niet gevangen zijn, heb ik liever dat ze het dier daar maar laten.''