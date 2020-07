Residentie Orkest gaat weer spelen voor publiek

Lager IQ door water op school: Den Haag test leidingen van 225 scholen en crèches op te veel lood

9:14 In 154 Haagse kinderdagverblijven en 71 basisscholen zijn mogelijk nog loden waterleidingen in gebruik. Als lood in het drinkwater komt, is het ook in kleine hoeveelheden al heel ongezond voor jonge kinderen. Het kan zelfs de ontwikkeling van hun hersenen schaden.