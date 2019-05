Residentie Orkest kiest voor ‘tolle Dirigentin’: ‘Zij bepaalt, maar dat doet ze op charmante wijze’

De wereld van de klassieke muziek heeft meer parallellen met het internationale voetbal. Om een goed team en een goede trainer te hebben moet er gescout worden. Het Residentie Orkest is een beetje het Ajax van de internationale concertwereld. Het heeft ook in het buitenland nog steeds een grote naam en met dirigenten als Herman Krebbers, Theo Olof en Jaap van Zweden zijn Johan Cruijffs en Louis van Gaals voortgebracht. Voor de echte aansluiting met de wereldtop heeft het niet het geld om wereldsterren aan te trekken – hoewel Jaap van Zweden ere-gastdirigent blijft – maar moet het creatief op zoek naar talent. Anja Bihlmaier is zo’n talent, misschien wel – om nog één keer de vergelijking met Ajax te maken – een soort Erik ten Hag, de trainer die ook zijn vlieguren maakte met een Duitse speelstijl.



,,Anja Bihlmaier heeft veel gewerkt voor grote Duitse operahuizen, in mijn ogen de perfecte leerschool’’, zegt Sven Arne Tepl, algemeen en artistiek directeur van het Residentie Orkest. ,,Bij zulke gezelschappen heb je te maken met ego’s, grote sterren en regisseurs, die soms andere belangen hebben dan een dirigent. Anja Bihlmaier heeft het bewezen talent dat in goede banen te leiden. Ze geeft de mensen om haar heen de ruimte, maar ze weet ook heel goed wat ze zelf wil. Zij bepaalt uiteindelijk wat het gaat worden, maar dat doet ze op overtuigende en charmante wijze.’’