Residentie Orkest verwelkomt Wouter Vossen als eerste concertmeester

Werk aan de winkel op de Noordboulevard

9:11 Op de Noordboulevard in Scheveningen worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om later over te kunnen gaan tot een fikse metamorfose van het stuk boulevard dat door velen als 'sjoffeltjes' of 'oostblokkerig' wordt omschreven. Het gaat om het deel tussen de Pier en het Zwarte Pad.