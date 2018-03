Restant van gebraden blauwe reiger heet nu 'kluifrègâh'

Het was opmerkelijk nieuws dat 4 maart bekend werd. Een dakloze Rus was opgepakt, omdat hij in het Haagse Bos een blauwe reiger had gebraden. Agenten waren afgekomen op zijn gestookte vuurtje. Toen de politie dichterbij was zagen ze de twee lange vogelpoten uit de brandhaard steken. Het was het enige van het dier wat nog over was.