Restaurant Cru krijgt Gouden Pollepel uitgereikt

gouden pollepel Alleen vlees van de beste jagers bij restaurant Cru, Rutte en Macron ontdekten het al

Het is het best bewaarde geheim op Scheveningen. Dolenthousiast zijn we over deze verscholen restaurant-parel, waar je geweldig goed kunt eten en alles op rolletjes loopt. Premier Rutte en president Macron ontdekten het al. Deze week in de rubriek De Gouden Pollepel: Cru.

20 april