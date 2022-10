Restaurant in oude Danzig stopt definitief vanwege economische crisis: ‘Met een gebroken hart’

Zaterdagavond 12 november is het restaurant in de Lange Houtstraat voor het laatst open. Voorheen was in het pand Danscafé Danzig gevestigd. Maar het was tijd voor wat nieuws, vond ondernemer Michiel Meininger in juli 2020, tevens betrokken bij de Danzig. Het moest een ‘culinaire hotspot’ worden.