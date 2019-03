Restaurant La Galleria begint met schone lei na verwoestende brand: 'Waterschade nog het grootst'

,,Na de brand hebben we bijna alles eruit gesloopt en er is een compleet nieuwe keuken voor in de plaats gekomen", zegt Van Bijsterveld. ,,De bar is nu open, zodat mensen kunnen zien wat er gebeurt in de keuken. Ook koken we nu niet meer op gas, maar op inductie. Beter voor het milieu hè, dat schijnt een dingetje te zijn tegenwoordig", zegt hij met een knipoog.



Het vaste personeel is in de tijd dat de zaak gesloten was, wel doorbetaald en deels op andere locaties ondergebracht. ,,Flexibele krachten moesten we helaas laten gaan. Nu zijn we dus op alle mogelijke manieren weer nieuw personeel aan het werven, zo vlak voor het seizoen. Niet makkelijk, maar gelukkig loopt het wel. Ik heb elke dag wel gesprekken'', aldus de locatiemanager.



De eigenaren hadden hun verzekering goed op orde, dus kon er snel begonnen worden aan de 'heropbouw' van de keuken. In twee maanden hebben ze met man en macht gewerkt om de zaak weer op orde te krijgen. Naast de nieuwe keuken is ook gewerkt aan het uiterlijk van de zaak. Op 16 maart ging La Galleria weer open. ,,Precies om 16.50'', glimlacht Van Bijsterveld. ,,Vaste klanten kwamen aan met een bloemetje. Heel lief.”



Het team pakte de brand aan om met een schone lei te beginnen. Het menu is gewijzigd en het meubilair vernieuwd. ,,We blijven ook wat langer open en willen streven naar livemuziek van donderdag tot en met zondag. Vroeger waren we echt een 'restaurant-restaurant'. Nu kunnen mensen ook komen voor alleen een drankje. Deze locatie wordt daarin een testobject voor de andere restaurants.”



