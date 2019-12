Restaurant Lorelei is een aanwinst voor het Regentesseplein: Een keuken die alle kanten op koerst

Hier doen ze het net allemaal even anders. En dat is ook wel weer eens fijn want we komen genoeg eenheidsworsten tegen in de horeca met okerkleurige banken, azuurblauwe tegeltjes en gerechten om te delen. Hier stappen we binnen via een plastic tochtgordijn en zijn de tafeltjes deels gedekt om ook plek vrij te houden voor de kranten-koffie-lezers of dranklustige voor een enkele versnapering.