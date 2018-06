Restaurant met ex-gedetineerden zoekt geld

Agenten verdienen sticker met zoektocht naar vermist jongetje (6)

17:30 Een zesjarig jongetje uit Den Haag was vanochtend tijdelijk vermist, maar werd na een korte zoektocht door buurtbewoners en de politie weer gevonden. Een vriendje van het jongetje was zó blij dat zijn maatje weer terecht was, dat hij besloot de dienstdoende agenten op bijzondere wijze voor hun inzet te bedanken.