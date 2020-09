Restaurant Samen na waarschuwingen ontruimd vanwege drukte: honderden mensen binnen

VideoHet Haagse restaurant Samen is gisteravond ontruimd door de politie omdat het te druk was binnen. Er zaten honderden gasten in het restaurant. Enige tijd geleden is er al een officiële waarschuwing gegeven. Maar de zaak kan vanavond gewoon weer de deuren openen.

Het all-you-can-eat-restaurant aan de Brasserskade was sinds 1 juli weer open, maar ging gisteravond de mist in met het naleven van de coronamaatregelen. Binnen zaten ruim tweehonderd mensen, die op stel en sprong het restaurant moesten verlaten.

McDonald's

Dora uit Delft was in het restaurant voor de veertigste verjaardag van haar dochter. ,,We zaten net een uur binnen en toen mochten we niet meer eten. Het was: ‘hup, naar buiten’. Het was te druk binnen, alsof er geen corona is. Ik heb wel nog een lege maag, ik ga zo naar de McDonalds.'' Een andere feestvierder vult aan: ,,We hielden echt wel afstand hoor, maar anderen niet. Ik zag het wel een beetje aankomen eigenlijk.‘’

Een andere gast staat nog wat verbaast op de parkeerplaats: ,,We moesten eruit, mochten niks meer eten, niets meer pakken. Ik ben longpatiënt, ik dacht veilig te gaan eten en dan is dat niet zo. Er waren veel te veel mensen.'' Gasten krijgen een gedeelte van hun geld terug.

Officiële waarschuwing

De gemeente meldt dat het all-you-can-eat restaurant herhaaldelijk in beeld was omdat er teveel klanten binnen waren. Gasten die zich daar zorgen over maakten trokken daarover bij handhaving aan de bel en klaagden, meldt de woordvoerder.

,,Enige weken geleden is er een officiële waarschuwing aan het restaurant gegeven. Dat is de gele kaart die je krijgt.’' Er is daarna een indringend gesprek gevoerd tussen handhaving en de eigenaar zich te gedragen volgens de richtlijnen van het RIVM.

407 gasten

Gisteravond ging de horecagelegenheid opnieuw in de fout. Uit een reconstructie van de kassabon blijkt dat er gisteren van 16.00 tot 19.00 uur 407 gasten in de zaak waren, aldus de gemeente.

Tijdens de ontruiming waren er nog 200 tot 300 mensen aan het genieten van het all-you-can-eat-gebeuren. De zaak zat volgens getuigen nokvol.

Restaurant Samen, langs de A13.

Volgens de gemeente heeft de horecagelegenheid teveel mensen binnengelaten en werd de anderhalve meter regel niet in acht genomen.

Boete of sluiting

,,Ook werden er geen adressen en telefoonnummers van de klanten geregistreerd.’' De horecaondernemer is wel verplicht die registratie aan te bieden. ,,Dat is niet gebeurd. Er was geen sprake van registratie.’’ Het bedrijf is ook verplicht te melden als er meer dan vijftig mensen in de zaak zijn. ,,Dat heeft hij niet gedaan.’'

De gemeente gaat nu een procesverbaal maken. Die rapportage wordt komende dagen aan burgemeester Jan van Zanen aangeboden. De burgemeester, die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Haaglanden, neemt dan een besluit over passende maatregelen. Mogelijk wacht een boete of een sluiting van veertien dagen. ,,Uiterlijk morgenmiddag gaat de rapportage naar de burgemeester.’'

Gewoon weer open

Het restaurant, vlakbij de snelweg, kan in theorie vandaag gewoon weer open, meldt de gemeente. Hangende het onderzoek kan dat, aldus de gemeente. ,,Als ze zich aan de RIVM-richtlijnen houden.’'

De politie verwijst voor commentaar naar de gemeente. Het besluit te ontruimen is een bestuurlijke aangelegenheid. ,,De politie is alleen aanwezig geweest om die ontruiming te ondersteunen,’' aldus de politie.

