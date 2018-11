Restaurant Soeboer nu ook op Lange Poten

Soeboer, sinds 1958 een begrip in Den Haag als het gaat om de Javaanse keuken, heeft zijn intrek genomen op de plek waar ‘s zomers ijssalon Marinello zit. ,,We zitten hier voor vier maanden. Dat is gelijk een goede test om te kijken of we hier in de buurt een permanente vestiging kunnen gaan openen’’, aldus manager Salma Ettahiri. Soeboer is de favoriete toko van Mark Rutte. Die heeft al aangekondigd ook hier te komen eten.