Restaurant Vincenzo's Osteria is leuk, lekker en betaalbaar

Het verloop kan snel gaan in de horeca. Op de plek van de Fish Shack kwam het visrestaurant de Groene Parel en nu, een paar maanden later, gaan we op diezelfde locatie aan tafel bij Vincenzo's Osteria van dezelfde eigenaren. We kennen Vincenzo van de goede pizzeria even verderop. Met dat lekkers in gedachten verkneukelen we ons extra op die heerlijke Italiaanse keuken, die met zijn eenvoudige gerechten zo geweldig goed kan zijn.



Denk bij Vincenzo's Osteria niet aan een clichématige Italiaanse zaak met zendingsdrang en theatrale obers. De sfeer is er relaxed, de service goed en vlot. Er zijn veel kleine tafeltjes, houten stoelen, betonvloer, azuurblauwe tegels en achterin een open keuken.