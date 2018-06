Restaurants boos om parkeerellende Stationsplein

Prima, zo'n hotel met appartementen aan het Stationsplein. Maar laat de exploitant wel voldoende parkeerplekken regelen in het gebied dat toch al vrij druk bezocht wordt, zo stellen de restaurants in de buurt.



Ze zijn boos, omdat de gemeente juist dat niet doet. De eigenaar van het hotel mag 34 parkeerplaatsen minder realiseren dan de 106 die nodig zijn, heeft het stadsbestuur op 22 mei besloten.



Verbijsterend, vinden de eigenaren van restaurants Mirazu, BBQ-Burger en Pide Pasta. Vooral omdat hetzelfde stadsbestuur een week eerder nog heel anders reageerde op het advies van de bezwaarcommissie. De gemeente stelde toen dat het nieuwe hotel in het oude belastingkantoor pas in gebruik mag worden genomen als de exploitant voor minimaal tien jaar 34 parkeerkeerplekken heeft gehuurd in nabije parkeergarages. ,,Hoe is dit mogelijk!'', schrijven de restauranthouders in een brief aan de gemeenteraad.



Ook zijn ze boos over de redenering van de gemeente, die een onderzoek uit 2015 aanhaalt waarin wordt gesteld dat de parkeerdruk in de omgeving onder de tachtig procent blijft, ook als er extra parkeerruimte nodig is voor de gasten van het hotel.