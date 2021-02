Restaurants zwaar gedupeerd na brand in pand met bezorgfietsen

Hoe voorkom je brand in de accu van een fiets, zoals zaterdag in Houten? Dit zijn de tips

10 augustus Domino’s pizza stelt een onderzoek in naar de brand die dit weekend hun filiaal in Houten verwoestte. Die brand ontstond in de accu van een elektrische bezorgfiets. Oplettendheid met elektrische fietsen in deze hitte is geboden: „Laad je elektrische fiets niet op in de zon.”