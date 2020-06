Restaurateurs zoeken nieuwe concepten en wij eten met ze mee: Geen Lowlands, wél swingende paella

Nooit paella gegeten? Ga dan maar eens luisteren naar mister Paella, Ebe van der Lecq (44). Die is daar zó dolenthousiast over dat je je in no time in zonnig Spanje waant, de zeewind ruikt boven de rijstvelden in de delta van de Ebro en verlangt naar deze saffraangekleurde rijstschotel vol zeevruchten en stukken vlees.